Após 51 jogos, Renato Paiva pede demissão do Bahia

O Tricolor, em um breve comunicado na noite desta quarta-feira, 6, em suas redes sociais, anunciou que o português Renato Paiva não é mais o técnico da equipe.

“Renato Paiva não é mais o técnico do Esquadrão”, avisa a nota.

Ao todo foram 51 jogos, com 20 triunfos, 15 empates e 16 derrotas – aproveitamento de 49% -, além do título estadual em abril.



De acordo com o clube, o técnico, que estava em Salvador desde dezembro do ano passado, apresentou pedido de demissão.

“O clube agradece o profissionalismo, trabalho árduo e dedicação de Renato e deseja boa sorte no seguimento de sua carreira”, diz trecho da nota publicada no site do time.

“Rogério Ferreira, treinador do sub-20, assume as atividades até a chegada do novo comandante”, avisa o Tricolor.