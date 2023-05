Após cumprirem suspensão, Kanu e Rezende estão de volta ao Bahia

O Esquadrão de Aço terá o retorno de duas importantes opções para seu o sistema defensivo. O zagueiro Kanu e o volante Rezende, expulsos na partida contra o Flamengo, cumpriram suspensão e estarão a disposição no jogo contra o Internacional, em Porto Alegre.

Capitão do time Tricolor, Kanu realizou cinco jogos pelo Brasileirão. Volante de origem, Rezende tem atuado como zagueiro no esquema 3-4-3 implantado por Renato Paiva. Ele foi titular nos cinco jogos com a camisa azul, vermelha e branca na Série A.

Em entrevista coletiva concedida após o empate por 1 a 1 com o Goiás, o técnico Renato Paiva sinalizou que poderá promover uma mudança tática na equipe. Ele vai aproveitar a semana de trabalho para aplicar as possíveis mudanças.

"Temos que nos lembrar dos outros jogos que fizemos bons no 3-4-3. Nunca vou entrar em euforias ou depressões. Contra o Santos foi um apagão total. A equipe deu espaços ao Santos. Fico com a questão que hoje, nesse 3-4-3, você não tem dois médios mais defensivos. O que a gente tentou ter foi um médio mais defensivo, que foi o Thaciano, e o Ademir mais perto da área, com Cauly e Biel mais por dentro. Olhamos para o jogo e queríamos ganhar. Por isso colocamos essas peças ofensivas. O que poderia ter entrado em conflito para manter essas peças todas? O terceiro zagueiro. Poderia ter colocado o Nico [Acevedo] e tirado o zagueiro. É um sistema que vou aproveitar essa semana para trabalhar. Não encaixamos na tática e no sistema do jogo. Na segunda parte estivemos melhor. Acho que é um pouco reduzir falar da questão do sistema. Tentei ser mais ousado, não funcionou, mas a intenção foi sempre ganhar o jogo", comentou.

Paiva terá uma semana cheia para preparar o Bahia para seu próximo compromisso pelo Brasileirão. A equipe viaja até Porto Alegre, onde enfrenta o Internacional, no próximo domingo, 28, às 16h, no Estádio Beira Rio, pela 8ª rodada.