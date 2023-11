Após relato de jornalista, Bahia e atletas negam indisciplina | A TARDE

Com duas derrotas seguidas no Brasileirão, o Bahia se reaproximou da zona de rebaixamento e viu a probabilidade de cair para a Série B crescer. Após a derrota para o Cuiabá, na última quinta-feira, 9, foi divulgado um áudio do jornalista Sérgio Pinheiro, da TV Bahia, relatando que Vitor Jacaré e Gabriel Xavier, entre outros jogadores, teriam se recusado a ir para o aquecimento no início do segundo tempo.

“O preparador físico chamou os jogadores para o aquecimento. O Bahia tinha feito uma substituição até o momento, Juba no lugar de Biel, estava com um a menos, estava no início do segundo tempo e tinha todas as outras substituições para serem feitas ainda. O preparador físico começou a fazer o aquecimento, dois jogadores, por livre e espontânea vontade, se levantaram e foram aquecer sem o cara chamar: Mungi e Cittadini”, relatou Sérgio Pinheiro no áudio.

“Os jogadores dando risada no banco, o cara veio, chamou uma vez, ninguém se levantou. E os caras balançando a cabeça como quem diz: ‘não vou aquecer não’. Aí eu vou dizer dois que vi claramente: Jacaré e Gabriel Xavier. Mas além desses, outros também permaneceram sentados. o cara teve que ir três vezes no banco de reservas, no início do segundo tempo, porque precisava de mais quatro jogadores para aquecer, além de Mugni e Cittadini que já tinham ido. Na terceira vez que ele foi, os caras numa inhaca do caralh* se levantaram e foram”, complementou o repórter da TV Bahia.

Ao ge.globo, o Bahia negou que a situação tenha ocorrido, assim como os jogadores citados. O atacante Jacaré disse que o repórter quer mídia, por isso teria inventado essa história com o nome dele.

“Eu não tenho o que falar. Se isso tivesse acontecido, os profissionais do clube iriam tomar as providências, isso é repórter querendo mídia e sabem que, usando meu nome, dá mídia para eles. Então, eu não tenho que falar, deixa eles darem as notícias que eles quiserem, quanto mais dá atenção, mais eles inventam conversas”, afirmou o jogador.

Já o zagueiro Gabriel Xavier, por meio de nota em sua conta no Instagram, disse que o relato não é verdadeiro e demonstrou muita gratidão ao Bahia, clube no qual se profissionalizou.

Neste domingo, 12, o Bahia encara um novo desafio na luta para permanecer na elite do futebol brasileiro. O Tricolor recebe o Athletico-PR na Arena Fonte Nova em duelo válido pela 34ª rodada. A bola rola a partir das 18h30.