Após sair atrás no placar, Bahia vira e cola no líder do Brasileirão

Thaciano marcou o gol do empate do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / Esporte Clube Bahia

Em plena tarde de São João, o Esporte Clube Bahia entrou em campo, contra o Cruzeiro, diante de sua torcida, após dez dias longe de Salvador, e não decepcionou. O Tricolor de Aço venceu de virada, por 4 a 1, e voltou para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. Os gols da goleada foram marcados por Thaciano, Estupiñan (2x) e Biel, para o Esquadrão, e Gabriel Veron, pelo lado cruzeirense.

Primeiro tempo

A equipe comandada por Rogério Ceni começou dominando as ações da partida, mas uma vantagem apenas no toque de bola, sem oferecer perigo à defesa adversária. O Cruzeiro, que não tinha nada a ver com a falta de agressividade do Bahia, aproveitou um momento de desatenção da defesa tricolor, e aos 18 minutos da etapa inicial, abriu o placar com Gabriel Veron.

Depois do gol, o Esquadrão precisou partir para cima e quase levou o segundo gol, após chute de Matheus Pereira. No entanto, já nos acréscimos do primeiro tempo, Everaldo recebe na ponta direita e cruza. A bola desvia no pé de Marlon, Thaciano antecipa William e cabeceia para as redes, deixando tudo igual no placar.

Segundo tempo

No início da etapa final, aos 10 minutos, Everaldo recebeu livre na entrada da área, ajeitou para a perna direita e chutou, mas acabou acertando a trave esquerda da meta defendida por Anderson.

Depois de um longo período sem grandes emoções, o Cruzeiro ganhou uma dor de cabeça para o restante do confronto. Isso porque o lateral-esquerdo Marlon, foi expulso após entrada forte em Gilberto, lateral-direito do Esquadrão.

Com a superioridade numérica, o Tricolor de Aço viu oportunidade de virar o jogo. Dito e Feito. Aos 32 minutos do segundo tempo, o Bahia cobrou uma falta rapidamente para Ademir. O camisa 7 dominou na direita e cruzou para Biel, na segunda trave, e o camisa 11 apenas escorou para Estupinãn, que só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Assim como no primeiro tempo, o Tricolor de Aço marcou nos acréscimos, sacramentando o resultado positivo para a equipe azul, vermelha e branca, que alcançou os 21 pontos na tabela de classificação.

E ainda teve tempo para mais um. O Bahia recuperou a bola no campo de defesa e iniciou o contra-ataque com Ademir, que driblou Zé Ivaldo e João Marcelo, antes de passar para Estupinãn marcar mais um gol.



Próximo jogo

O Tricolor de Aço volta à campo já nesta quarta-feira, 26, desta vez, contra o Vasco, que vem embalado após goleada por 4 a 1 sobre o São Paulo. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, às 21h30, em duelo válido pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.