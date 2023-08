Após segundo gol pelo Bahia, Mingotti crê em “volta por cima”

Titular do Bahia pela sexta vez desde que chegou, Vinicius Mingotti ajudou o Tricolor a vencer o Red Bull Bragantino e marcou um dos gols da goleada de 4 a 0, neste domingo, 20. O resultado da partida da 20ª rodada do Brasileirão manteve o Bahia fora da zona de rebaixamento, e a luta para se afastar da parte de baixo continua.

"Estou muito feliz com o gol e ainda mais contente com o triunfo do nosso time. Nossa equipe é muito qualificada e tenho certeza de que com trabalho firme vamos sair dessa situação ruim. Nosso ambiente é o melhor possível e unidos vamos dar a volta por cima”, disse Mingotti.

Aos 23 anos, Mingotti foi contratado após se destacar com gols com a camisa do Operário-PR, pelo Campeonato Paranaense. No Bahia, o jovem atacante disputa vaga com Everaldo, artilheiro da equipe na temporada com 14 gols.

"A disputa em nosso elenco é muito sadia. Todos buscam seu espaço com muito respeito aos companheiros e assim será até o final da temporada. Quem acaba saindo ganhando é o Bahia e o professor Renato Paiva, isso é o que importa. Toda vez que eu for acionado, darei o meu melhor", completou o atacante.

Ao todo, Vinícius Mingotti soma quatro assistências e nove gols na temporada, dois deles pelo Bahia. Um na derrota para o Fluminense, na 12ª rodada, e o outro na goleada sobre o Red Bull Bragantino.