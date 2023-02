Após vexame do Bahia contra o Sport, Paiva diz estar "tranquilíssimo"

O torcedor do Bahia foi dormir após o duelo de quarta-feira, 22, contra o Sport de cabeça quente após o Tricolor sofrer uma goleada de 6 a 0, sua pior derrota em toda a história do clássico. Mesmo contra o adversário de Série B, o clube gerido pelo Grupo City não conseguiu competir e foi presa fácil. Apesar dos problemas recorrentes, da grande quantidade de gols sofridos na temporada e da lanterna na Copa do Nordeste, o treinador Renato Paiva afirmou estar "tranquilíssimo" com o seu trabalho.

A declaração aconteceu em entrevista coletiva pouco depois da humilhação sofrida na Ilha do Retiro. Na ocasião, Paiva aproveitou para lembrar o que julgou ser bons feitos do seu trabalho, como a liderança no Campeonato Baiano (mesmo com triunfos arrancados com dificuldade) e ter vencido o clássico contra o Vitória, em jogo equilibrado.

"Tranquilíssimo. Muito triste com o resultado. Tranquilíssimo com o meu trabalho. Tranquilíssimo quando ganhamos o Ba-Vi, tranquilíssimo quando chegamos no primeiro lugar no Baiano. Tranquilíssimo e equilibrado. Consciência do meu trabalho é o que me define, é minha tranquilidade. Nós fazemos o que pudemos e o que sabemos para melhorar a equipe. No futebol temos que saber viver com erros. Uma coisa é certa, quando Renato Paiva sentir que é problema, vai embora. Não seria a primeira vez, porque fiz no México. Fui pedir demissão no México, porque senti que naquelas condições eu não ia ser solução. Tenho essa honestidade. Agora, é quando eu sentir que o maior problema é Renato Paiva. Como sinto que não é e estou muito tranquilo. Quando tiver problema, resolvemos dentro de casa", disse o treinador.

Com os seis gols sofridos contra o rival pernambucano, o Bahia tem a pior defesa da Copa do Nordeste, com 13 gols sofridos em 4 jogos, uma média de mais de três gols por jogo. A fragilidade defensiva não é novidade, já que o Tricolor só não teve sua defesa vazada em quatro das 13 partidas que disputou com Paiva. Para além dos gols sofridos fica também as críticas pelas constantes chances dadas aos adversários, principalmente através de erros dos defensores com a bola no pé.

Na coletiva, apesar da afirmação de que está "tranquilíssimo" com o seu trabalho, Paiva admitiu os problemas defensivos e pontuou que é uma prioridade a ser resolvida para que uma nova goleada do tipo não volte a acontecer.

"Não vou dizer que algo está certo quando perde por 6 a 0. É claro que estamos com dificuldades defensivas, que em situações mais adversas em que há mais experiência na outra equipe, nossa equipe sofre. Nós começamos bem a temporada, com jogadores mais experientes. Neste momento estamos jogando com jovens. Neste momento, jogos de três em três dias. Jogamos com laterais mais rápidos porque o Sport joga muito por fora, com quatro, cinco jogadores na nossa última linha. Mas tudo precisa de tempo, tem que ter tempo. O problema é quando não se aprende com os erros. O Bahia não deve sofrer resultados como esse, temos que continuar a trabalhar, estamos conscientes dos problemas defensivos e vamos continuar a trabalhar", afirmou.

O Bahia enfrentou algumas adversidades na partida, como o campo encharcado da Ilha do Retiro e um gol sofrido no início, quando o jovem Ryan falhou feio, foi expulso e ainda fez a falta que originou o primeiro gol do Sport. Pouco depois, Raul Gustavo cometeu um pênalti bobo. A coleção de entregadas seguiu no segundo tempo com David Duarte saindo jogando errado na origem do quinto gol. Paiva tentou explicar o que aconteceu no vexame.



"O jogo é fácil de explicar. Uma equipe se adaptou ao terreno, jogou bolas longas várias vezes no nosso meio-campo. E a outra equipe apesar dos avisos, quis jogar como se joga, como nós tentamos jogar sempre dentro de um campo que é impossível jogar dessa forma. Jogando dessa forma trouxemos o adversário para cima de nós. Não conseguimos jogar bolas longas. É verdade que não é o que trabalhamos, mas os jogadores precisam perceber e foram alertados, mesmo se fosse preciso antes e depois do aquecimento que as condições de jogo não estavam para jogar aquilo que era o nosso jogo. Temos que ser práticos e pragmáticos. Logo desde o início, o adversário adaptou-se melhor ao campo e começou a tomar conta do jogo", falou.

"Depois, aos 14 minutos, nasce um erro dentro dessa situação que não se deve, não se treina e que é normal num jovem. Temos que estar preparados para os erros dos jovens, porque se queremos jovens da base temos que nos preparar também para os erros. A partir daí, se não chegasse à expulsão no lance, o adversário ganharia nos erros. Há uma segunda situação, outra vez de um erro que dá a falta e o pênalti em dois erros. A partir daí, desencontrou-se, nunca mais se tranquilizou, nunca mais assentou. O adversário é bom, organizado, tem qualidade e com experiência a partir daí tomou conta do jogo, foi aproveitando nossa intranquilidade e os nossos erros, fez três gols de bola parada e dois de bola rolando num jogo onde nunca estivemos, porque de fato, a expulsão condicionou bastante, mas para que não sirva de desculpa, antes da expulsão já dava indicadores que não estávamos adaptados a este tipo de jogo", completou.

O Bahia volta a campo no próximo domingo, 26, contra o Itabuna, fora de casa, pelo Campeonato Baiano. Pela Copa do Nordeste, o próximo compromisso é somente contra o Vitória, em clássico que será disputado na Arena Fonte Nova em 5 de março.