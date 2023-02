Bahia leva passeio e é goleado pelo Sport na Ilha do Retiro

O Bahia levou uma sonora goleada do Sport, pelo placar de 6 a 0, na noite desta quarta-feira, 22, na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. Juba e Vagner Love marcaram duas vezes, enquanto Jorginho e Sabino fecharam o marcador.

Com o resultado adverso, o Tricolor de Aço permanece com apenas quatro pontos em 15 disputados. Assim, o Esquadrão ocupa a última colocação do Grupo B do Nordestão.



O Bahia agora vira a página e foca no estadual. O time tricolor volta a campo no próximo dia 26, contra o Itabuna, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Baiano de 2023.

O jogo

Com o gramado bastante encharcado, os dois times iniciaram o jogo na base do chutão. E foi pelo alto a primeira chance do jogo, com o Sport. Luciano Juba cobrou falta para a grande área, Sabino escorou de cabeça para o meio da área e, na hora de Facundo fazer o gol, Acevedo chegou na hora para cortar o perigo.

O Leão da Ilha chegou com perigo de novo aos 8 minutos com Juba, o jogador livre pela esquerda recebeu belo passe de Jorginho, que cruzou para a grande área, mas a bola passou por todo mundo.

Luciano Juba deitou e rolou pela esquerda e o Sport chegou novamente com ele. O atleta cruzou e o zagueiro Raul Gustavo cortou mal. A bola sobrou no pé de Vagner Love, que chutou e Marcos Felipe fez uma grande defesa com os pés.

Aos 13, o Bahia perdeu o lateral-esquerdo Ryan, que era o último homem da defesa e cometeu falta em cima de Luciano Juba. O juiz marcou a infração e expulsou o jogador do Tricolor.

No minuto 17, de tanto insistir, o Sport chegou ao primeiro gol. Em cobrança de falta, Juba colocou a bola no canto do goleiro do Bahia e abriu o marcador.

Oito minutos depois, o Sport chegou ao segundo gol, de novo com Luciano Juba, agora em cobrança de pênalti. Em falta cobrada por ele, o zagueiro Raul Gustavo abriu o braço na grande área e o árbitro assistente alertou o juiz da partida, que marcou o pênalti. Na cobrança, Luciano Juba colocou no cantinho de Marcos Felipe e ampliou na Ilha do Retiro.

Finalmente o Bahia chegou a sua primeira finalização no jogo com Kayky. O atacante fez boa jogada pela esquerda e finalizou, a bola desviou na zaga e passou tirando tinta da trave do goleiro Renan.

Virou passeio na Ilha do Retiro. O Sport chegou ao terceiro gol com Jorginho. Em boa jogada pela esquerda de Luciano Juba, o jogador cruzou na medida para Jorginho, que driblou o goleiro e chutou para marcar o terceiro gol do Leão.

Segundo tempo

Aos 3 minutos da etapa final, Borel fez boa tabela com Kayky, que chutou perto do gol defendido por Renan. Aos 10, o Sport chegou ao quarto gol do jogo. Facundo cruzou na medida para Vagner Love, que só fez o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.

O Sport chegou ao quinto gol aos 15, em contra-ataque puxado por Wanderson, que deu lindo passe para Vagner Love. O centroavante bateu de cavadinha por cima do goleiro Marcos Felipe, aumentando o placar do jogo. O time mandante ainda teve dois gols anulados por impedimento, um com o zagueiro Rafael Thyere e outro com Vagner Love.

Torcida do Sport depois do quinto gol, começou a gritar “olé” nas arquibancadas. E o Bahia continuou perdido em campo, sem levar perigo nenhum ao goleiro Renan.

Antes do fim do jogo, o Sport chegou ao sexto gol. Em cobrança de escanteio na medida de Javier, Sabino, livre na grande área, cabeceou para decretar a goleada do Leão da Ilha.