Apresentado, Cándido crê em melhora do Bahia: "Trabalho e paciência"

O lateral-esquerdo Camilo Cándido, de 28 anos, foi apresentado oficialmente pelo Bahia na tarde desta quinta-feira, 20. O versátil jogador trocou o Nacional-URU pelo Tricolor e não tem preferência de função dentro do campo, quer ajudar o Bahia a sair desse momento ruim no Campeonato Brasileiro.

“Chego aqui para ajudar onde o Renato me colocar, posso jogar mais na frente, mas a minha posição é lateral. Meus companheiros me receberam bem, são muito bons jogadores. Temos um potencial enorme e as coisas, com paciência e muito trabalho, vão melhorar. Minha posição natural é lateral-esquerdo, mas posso jogar mais à frente. Na verdade, não me incomoda muito. Jogar com linha de quatro ou de três dá no mesmo”, detalhou Cándido.

“Os resultados acontecem com trabalho e paciência. O Bahia está entrando em um projeto que, a longo prazo, vai ser uma das equipes mais fortes do Brasil. Temos que trabalhar para isso, temos que seguir trabalhando e focar no primeiro objetivo que é nos salvar [do rebaixamento]. E, quem sabe, depois, conseguir se classificar na Copa Sul-Americana”, continuou.

No Bahia, Camilo vai refazer uma parceria com o volante Acevedo. Eles atuaram juntos no Liverpool, do Uruguai, em 2019. Adaptado no Brasil, Acevedo terá a missão de ajudar o compatriota em sua chegada ao futebol brasileiro.

“É um jogador de muita classe, tenho sorte de tê- lo como companheiro, tenho que aproveitar. Ele já está adaptado, muito feliz, e vai me ajudar muito. Isso vai ajudar a equipe também”, disse o lateral.

Cándido se colocou à disposição para estrear neste sábado, 22, no jogo contra o Corinthians, às 18h30, pela 16ª rodada do Brasileirão. No entanto, o jogador ainda não está regularizado, e precisa ter seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para poder entrar em campo.