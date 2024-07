Apresentado pelo Bahia, Iago quer fazer história: "Colocar no topo"

Iago posa com camisa do Bahia durante apresentação - Foto: Reprodução | TV Bahêa

Primeiro reforço do Bahia na janela de transferências do meio da temporada, Iago Borduchi, de 27 anos, foi apresentado oficialmente na manhã desta quarta-feira, 3. O lateral chega para disputar uma vaga na equipe titular com Luciano Juba, que se firmou na posição com o técnico Rogério Ceni.

Iago elogiou o companheiro de clube, mas ressaltou que independente de quem for jogar, o primeiro objetivo é ajudar o Bahia a conquistar os resultados. “O Juba é um jogador fundamental com o Rogério. A minha característica é atacar, eu gosto de atacar, mas é claro que eu penso primeiro em defender. Qualquer um que jogar vai pensar a mesma coisa, que é ajudar o Bahia e colocar o Bahia no topo da tabela”, afirmou o novo reforço.

Após cinco anos no futebol alemão, umas das três grandes ligas europeias, Iago destacou seu amadurecimento tanto na parte defensiva quanto na ofensiva. “Saí com 22 anos e tive uma grande evolução. Aprendi muito lá, tive altos e baixos, algo normal. Evoluí bastante na questão defensiva e ofensiva, meus companheiros me ajudaram também”, afirmou.

“Amadurecimento dentro e fora de campo, esse foi o diferencial para mim. Uma liga muito competitiva, assim como aqui. Não quero ficar falando muito sobre o que esperar, quero mostrar dentro de campo e desempenhar meu melhor futebol”, complementou.

Com algumas propostas na mesa, Iago foi mais um jogador a ser “seduzido” pelo projeto do Bahia. Para ele, o clube vai brigar, pelo menos, por uma vaga na Libertadores do próximo ano.

“Recebi algumas propostas aqui do Brasil, da Alemanha, de outros lugares, mas o projeto do Bahia é muito grande. O Bahia merece estar onde está hoje, brigando por coisas grandes. Estar aqui para mim é muito gratificante. Quero fazer história junto com o grupo, onde cheguei e fui bem acolhido. Pessoal está com o mesmo pensamento de buscar títulos, estar no topo da tabela”, revelou.

Iago só pode estrear pelo Bahia após a abertura da janela, em 10 de julho. Antes disso, nesta quinta-feira, 4, o Tricolor recebe o Juventude na Arena Fonte Nova em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h, confira onde assistir e as prováveis escalações.