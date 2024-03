Aproveitamento da dupla Ba-Vi na atual temporada é superior a 60% | A TARDE

O aproveitamento da dupla Ba-Vi na atual temporada tem chamado atenção. Isso porque até aqui em 2024, Bahia e Vitória disputaram 16 e 15 jogos, respectivamente, e o desempenho dos rivais é superior a 60%.

O Leão da Barra, que disputou um jogo a menos que o Bahia até o momento, devido a já estar na 3ª fase da Copa do Brasil, possui um aproveitamento de 67% em 15 jogos disputados no ano. Ou seja, a equipe comandada por Léo Condé venceu nove partidas, empatou três e perdeu outras três, se consolidando como o 10º melhor aproveitamento entre as equipes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Já o Esquadrão, apesar de ter perdido o clássico para o rival, possui o 4º melhor aproveitamento da lista, com 77%, atrás apenas de Internacional, Flamengo e Atlético-GO. Na temporada, o Tricolor de Aço disputou 16 partidas, venceu 12, perdeu três e empatou apenas uma, ainda na segunda rodada do Campeonato Baiano.

Como o seu time está se saindo? 🤔🤔



O aproveitamento dos times da Série A na temporada 2024! 📊



• Variações nas posições de acordo com o último ranking de aproveitamento publicado (04/03/2024).



• O ranking será publicado todas as segundas-feiras nesse início de temporada. pic.twitter.com/OInLqpDrvm — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) March 11, 2024

Na noite desta terça-feira, 12, a equipe comandada por Rogério Ceni pode elevar ainda mais a porcentagem, afinal, tem jogo decisivo contra o Caxias, que vale vaga na 3ª fase da Copa do Brasil de 2024, às 21h30, no Estádio Centenário.