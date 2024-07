Arena Fonte Nova responde as críticas de Rogério Ceni; confira

Detalhe do gramado da Arena Fonte Nova - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após a goleada por 4 a 1 diante do Cruzeiro, o técnico Rogério Ceni teceu críticas ao estado do gramado da Arena Fonte Nova e o comparou com o do Maracanã, no Rio de Janeiro. A empresa responsável pela manutenção do gramado entrou em contato com o Portal A TARDE e trouxe detalhes sobre o caso.

Leia mais:

Ceni faz duras críticas ao gramado da Fonte Nova: "Cada dia pior"

A empresa, que também cuida do estádio carioca, explicou que o piso da Fonte é totalmente composto de gramado natural, diferente do Maraca, que é de formato mesclado, ou seja, com parte de grama natural e sintética.

"A Greenleaf Gramados, que também é a responsável pela manutenção do gramado do Maracanã, esclarece que, ao contrário do estádio carioca, que possui um gramado híbrido com grama sintética costurada na zona de raízes da natural, o da Arena Fonte Nova é composto, exclusivamente, por uma grama natural denominada Bermuda Celebration. Nesse sentido, as comparações técnicas entre os gramados são completamente distintas, uma vez que, tanto o solo quanto a grama, apresentam comportamentos diferentes", explicou a empresa em nota.

Ainda segundo a nota, as Arenas passam por dificuldades em relação a sombreamento, especialmente na parte norte, em que é utilizado um tipo de iluminação especial para estimular o crescimento da grama neste setor. Vale salientar que o gramado da Arena Fonte Nova passou por manutenção em maio, pouco antes do jogo contra o CRB, pela semifinal Copa do Nordeste.

"Vale ressaltar que, especialmente no período de abril a agosto, as arenas modernas enfrentam o desafio do sombreamento na área norte, o que é compensado com o uso das lâmpadas especiais da SGL (Sistemas de Luz de Crescimento) e um programa de manutenção diferenciado de adubações e manejos. Ainda sobre o gramado da Arena Fonte Nova, além de passar por manutenções preventivas regulares, em caso de necessidade, pode ocorrer a troca do gramado, como recentemente ocorreu na área norte, devido ao sombreamento", pontua.