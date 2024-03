Arias diz que Bahia "está forte" para maratona de jogos decisivos | A TARDE

O Bahia vive uma maratona de jogos desde a estreia no Campeonato Baiano, ainda com a equipe alternativa. Nesse período, o Tricolor sempre entrou em campo no fim de semana e no meio de semana, sem descanso, e seguirá assim pelo menos até o fim de março.

Os comandados de Rogério Ceni estão em um momento da temporada em que disputam três competições simultâneas: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 5, pelo Nordestão, o Tricolor vai atuar longe de Salvador, mas o lateral Santiago Arias afirmou que a equipe está preparada para o desafio.

“Todos os jogadores gostam de jogar em casa, mas os calendários são assim, tem que aceitar. Trabalhamos para seguir em forma. A equipe está forte, a cabeça está bem. Sempre buscamos os três pontos. É saber jogar fora de casa como se estivesse em casa”, afirmou o colombiano.

Para o defensor, é importante seguir treinando para estar preparado para quando surgir a oportunidade de entrar em campo, além de manter em foco em todas as competições para disputar com a mesma intensidade. “Nunca pode priorizar uma competição. Estamos focados em todas as competições que temos. Tem que estar pronto, 100% para quando necessitem. A equipe está se comportando bem”, disse.

“Sempre tem pressão, tem que ganhar, mostrar. Estamos bem, esperamos seguir assim. Focamos na competição que estamos no momento. (...) Sempre tive essa mentalidade. Na Colômbia, sempre pensei em ganhar o máximo possível. Aqui também tenho esse objetivo, de ganhar. A equipe toda busca isso, que é bom para mim e para todos”, complementou.

O duelo contra o Ceará, marcado para às 21h30 desta quarta-feira, 5, é válido pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste e será realizado na Arena Castelão, em Fortaleza.