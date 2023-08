Arthur Sales acerta saída e não é mais jogador do Bahia

Após acertar o empréstimo do lateral-esquerdo Jhoanner Chavez ao Independiente del Valle-EQU, o Bahia acerta a saída de mais um jogador do elenco. Com poucas oportunidades, o atacante Arthur Sales pediu desligamento do Esquadrão de Aço. A informação foi publicada pelo site ge e confirmada pelo Portal A TARDE.

Arthur de Oliveira Sales, de 21 anos, foi revelado pelas categorias de base do Vasco, onde conquistou a Copa do Brasil Sub-20 de 2020 diante do Bahia. Depois que fechou com o City Football Group, o atleta participou de apenas 10 partidas.

Sales chegou por empréstimo ao Esquadrão em negociação junto ao Lommel SK, da Bélgica. Antes de vir para o Bahia, ele estava no Paços de Ferreira-POR.

Arthur Sales disputou 14 jogos com a camisa azul, vermelha e branca, e marcou quatro gols. O vínculo dele com o Bahia era válido até o fim de 2023.