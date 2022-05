Artilheiro do Bahia, Rodallega é hostilizado por torcedor

Principal jogador do Bahia em 2022, o atacante Hugo Rodallega viveu pela primeira vez um momento de cobrança do torcedor do Bahia, enquanto estava em uma festa na noite do último sábado, 23. O colombiano, se recupera de um estiramento na coxa e desfalca o Tricolor desde a estreia na Série B.

Em vídeo que circula nas redes sociais, o jogador está ao lado da sua esposa, em uma área privada, quando foi gravado por um torcedor que o criticou por estar usando um narguilé. "Rodallega só fumando narga, essa vagabundo. Vá jogar bola desgraça", disse o torcedor (veja vídeo abaixo).

Após o vídeo viralizar, Rodallega ironizou através do Twitter, e publicou uma resposta. ""Falamos no campo", escreveu o atacante colombiano. Na manhã deste domingo, ele também publicou um vídeo do seu trabalho de recuperação na reapresentação do elenco do Bahia no CT Evaristo de Macedo.

falamos no campo🤙🏾⚽️😜 — RODALLEGA⚽️#23 (@hugol1120) April 24, 2022

Rodallega é artilheiro do Bahia na temporada, com 12 gols marcados em 14 jogos. Ele se lesionou no dia 8 de abril, na estreia do Bahia na Série B, contra o Cruzeiro. De acordo com o departamento médico do Bahia, a previsão de cicatrização da lesão é de 30 dias.

Vídeo do atacante que circula nas redes sociais Reprodução | Redes Sociais