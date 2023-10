Aruba elogia postura do Bahia e convoca torcida: "Importante pra nós" | A TARDE

Na manhã deste domingo, 1, o Bahia foi derrotado por 3 a 2 para o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em jogo válido pela partida de ida das semifinais da Copa do Brasil Sub-20. Após o jogo, o atacante Lucas Aruba concedeu entrevista e fez seu resumo do jogo.

Autor do segundo tento do Esquadrão de Aço no Sul, o camisa 17 elogiou a postura da equipe na etapa final. Ele pediu tranquilidade e foco para o jogo decisivo em Salvador.

"Acho que a gente tem que exaltar o segundo tempo que a equipe fez. Sabemos que são dois jogos e não tem nada perdido. Tomamos esse gol no final, demos bobeira ali na bola parada. Agora é cabeça fria, treinar e se preparar para o jogo de volta", disse Aruba ao canal SporTV.

Confiante na equipe para reverter o placar em casa, o cria da base convocou a fiel torcida para acompanhar o jogo de volta, marcado para próximo domingo, 8, às 19h15, em Pituaçu.

"Desde já quero convidar a torcida Tricolor para comparecer. Vai ser importante para nós para que nós possamos reverter esse placar e sair com a classificação em Salvador", finalizou.

O Bahia precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar diretamente a decisão. Caso vença por um gol de vantagem, a vaga será decidida nos pênaltis.