Atacante com mais de 50 jogos pelo Bahia é anunciado pelo Amazonas | A TARDE

Recém-promovido à Série B do Campeonato Brasileiro, o Amazonas está se reforçando para a temporada 2024. Até o momento foram oito contratações, entre elas está o ex-atacante do Bahia, William Barbio, de 31 anos.

O atleta passou pelo Bahia entre 2013 e 2014, entrando em campo mais de 50 vezes pelo Esquadrão. Ao todo, foram quatro gols e cinco assistências com a camisa tricolor. Em 2023, ele defendeu as cores do Ypiranga-RS e do Londrina.

Atual campeão da Série C, o Amazonas vai disputar o campeonato estadual, a Copa do Brasil e a Copa Verde na temporada 2024. A estreia oficial está marcada para o dia 21 de janeiro, contra o Manauara, às 16h30, pela primeira rodada do Campeonato Amazonense.