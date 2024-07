"Atento ao mercado", destaca Cadu Santoro ao falar sobre contratações

O diretor de futebol do Bahia esteve presente na sala de imprensa da Arena Fonte Nova durante a apresentação de Iago Borduchi - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O diretor de futebol do Esporte Clube Bahia, Cadu Santoro, esteve presente na sala de imprensa da Arena Fonte Nova, na manhã desta quarta-feira, 3, durante a apresentação do oitavo jogador contratado pela equipe azul, vermelha e branca na atual temporada: Iago Borduchi.

Responsável pela movimentação do Esquadrão no mercado da bola, Santoro afirmou que o clube está atento ao mercado, mas que novas contratações devem chegar mediante possíveis saídas do elenco: "Estamos no nosso oitavo reforço, mostra o nosso trabalho de melhorar a equipe. Como falado pelo Rogério, a gente continua atento ao mercado, às oportunidades e pronto para fazer movimento em caso de substuição, saída que venha a ter".

Ainda durante a coletiva, o gestor reforçou que com a contratação de Iago, o Tricolor de Aço ganhou não só um, mas dois reforços. "Ganhamos não só o Iago, mas o próprio Juba que poderá jogar em outras posições", afirmou Cadu Santoro.