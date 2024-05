"Atingimos nosso objetivo", diz Ceni após classificação no Sul | A TARDE

O Bahia suportou a forte pressão do Criciúma e foi decisivo no ataque com Carlos De Pena e Jean Lucas. Na noite desta quinta-feira, 23, o Esquadrão de Aço venceu o Tigre fora de casa por 2 a 0 e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni falou da dificuldade em atuar no Estádio Heriberto Hülse e enalteceu a força da equipe.

"Contra o Botafogo já tinha sido assim, a gente troca a linha de frente e tem oportunidade de colocar jogadores com características diferentes. Biel, Ademir, De Pena. É uma pena que a gente não consiga dar mais minutos para eles. Acho que todos entraram bem. O Rezende ofereceu um pouco mais de sustentação, ajudou nos cruzamentos, que foi a arma do Criciúma na parte final. Fico feliz que todos estejam bem, são esses minutos que fazem a diferença. É um time talhado para isso, com vocação ofensiva. Quando pegamos um campo bom, como foi hoje, vamos jogar melhor. Soubemos sofrer, o que é normal. Quem vier aqui vai passar por isso Sempre é complicado jogar aqui, pressão da torcida. Sofremos, mas no final levamos a classificação para as oitavas e atingimos nosso objetivo", destacou o comandante tricolor.

"Depende do caráter, depende de como as pessoas encaram o dia a dia. Esse grupo é fantástico de trabalhar. Claro que tem concorrência. Hoje não tivemos o Everaldo, e pensamos muito sobre quem utilizar. O Ratão entrou e ajudou bastante na marcação. Claro que todos querem jogar. Mas são todos jogadores de caráter, isso que é importante. De Pena jogou 20 minutos e foi figura central na classificação. Tem o desejo pessoal e o desejo do grupo. Cada um vai ser útil no momento certo. O importante é que eles têm entrado e feito a diferença nos finais dos jogos", complementou Ceni.

O Bahia teve dificuldade nos primeiros 15 minutos de jogo, onde o adversário exerceu pressão por conta da desvantagem no placar. Rogério espera corrigir as falhas nos minutos iniciais. Outro ponto comentado pelo treinador foi a marcação exercida no volante Caio Alexandre.

"Se tem uma coisa que precisamos melhorar são os começos de jogos. Quase todos sofremos um pouco. Sobre o Caio ser bem marcado, temos outras alternativas para a criação. O meio de campo do Criciúma é muito forte. Depois dos dez ou quinze minutos acho que o time se ajustou bem. Hoje foi mais difícil porque o Criciúma estava há muito tempo sem jogar, então a gente tinha menos informações. Mas encontramos soluções dentro do jogo. Criamos boas situações. Tivemos momentos de dificuldade, mas é natural", disse.

Rogério Ceni também comentou sobre os atletas que eram titulares e que estão sendo pouco utilizados, casos de Gilberto e Cicinho, que disputarão posição com a convocação de Arias para a seleção da Colômbia, além de Victor Cuesta, que perdeu a titularidade para Kanu. O treinador esclarece que o desempenho é quem define a escalação no time.

"Acho que trabalhar com triunfos, vitórias, ajuda o treinador. Nossas mudanças são mais da linha do meio de campo para frente em todos os jogos. Tentamos sustentar a linha defensiva com os quatro lá atrás e trocamos os jogadores de frente. Arias vai para a seleção daqui a pouco, vamos usar Gilberto e Cicinho. Juba é basicamente nosso único lateral-esquerdo. Acho importante quem entrar mostrar que está pronto. Vai brigar pela oportunidade de conquistar a posição. É assim que funciona o futebol. O Cuesta é um jogador fantástico, mas saiu do time e Kanu ganhou a posição, o campo fala. Nos últimos cinco jogos sofremos um gol. Não sou eu, o gramado que fala", pontuou.

