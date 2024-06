Atlético-MG x Bahia: Onde assistir e prováveis escalações | A TARDE

O Bahia segue na cola do Athletico-PR na busca pela liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 2, às 16h, o Tricolor vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético-MG na Arena MRV, em duelo válido pela 7ª rodada da competição nacional.

Onde assistir

Transmissão: Globo (TV aberta) e Premiere (TV fechada e streaming)

Equipe de arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA-RJ)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA-RJ)

Assistente 2: Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

Quarto árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Árbitro de vídeo: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Atlético-MG

Classificado na Libertadores com uma das melhores campanhas da fase de grupos, a equipe comandada pelo argentino Gabriel Milito quer se aproximar dos líderes do Brasileirão e para isso conta com um setor ofensivo poderoso comandado pelo atacante Hulk, que desencantou no meio de semana.

Provável time: Éverson; Saravia, Battaglia, Jemerson (Bruno Fuchs) e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Zaracho; Paulinho e Hulk.

Bahia

Vice-líder do Brasileirão com a mesma pontuação do Athletico-PR, o Bahia vem de eliminação na Copa do Nordeste diante do CRB, nos pênaltis. Para o duelo deste fim de semana, o técnico Rogério Ceni não deve fazer grandes alterações na equipe titular, mas pode promover o retorno do atacante Everaldo na vaga de Rafael Ratão.

Provável time: Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Éverton Ribeiro e Cauly; Everaldo e Thaciano.

