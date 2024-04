Ba-Vi: Bahia e Vitória divulgam escalações para final do Baianão | A TARDE

Bahia e Vitória se enfrentam na tarde deste domingo, 7, às 16h, na Arena Fonte Nova. O duelo que coloca frente a frente os dois rivais é válido pela final do Campeonato Baiano. Para o jogo, os times já estão escalados.

Jogando em casa, o Bahia de Rogério Ceni vai a campo com: Marcos Felipe; Arias, Cuesta, Kanu e Rezende; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Biel.

O Rubro-Negro vai manter o esquema de três volantes. Léo Condé vai para o clássico com: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e PK; Willian Oliveira, Dudu e Rodrigo Andrade; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro.

Na ida, o Vitória venceu pelo placar de 3 a 2 no Barradão. Por isso, o time chega para a decisão com a vantagem de poder jogar pelo empate. Para ser campeão, o Bahia precisará vencer por dois gols de diferença. Em caso de triunfo do Tricolor por vantagem mínima, a decisão irá para os pênaltis.