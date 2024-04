Torcedores chegam cedo na Fonte Nova na expectativa do Ba-Vi | A TARDE

Na ansiedade para o Ba-Vi que marca a final do Campeonato Baiano, torcedores do Bahia chegaram cedo na Arena Fonte Nova. O clássico será realizado às 16h, e vale o título estadual.

Em entrevista ao Portal A TARDE, torcedores explicaram a razão de terem chegado cedo e mostraram otimismo para o clássico desta tarde. "A expectativa para o jogo de hoje é o nosso triunfo, né? Sermos bicampeões aqui dentro. Hoje é 3 a 0", disse o torcedor identificado como Giovane.

Para Charles, o confronto será um pouco mais complicado, no entanto, ele acredita que o Bahia fará o placar necessário para ficar com o título. "Minha expectativa para hoje é o Bahia ganhar, agora definir um placar é meio difícil, mas acredito que o Bahia deve ganhar por uns 2 a 0", contou.

Integrantes da família Silva também entraram na Fonte Nova cedo. Pai e filha conversaram com a equipe do Portal A TARDE e revelaram até quem vai marcar o gol do possível título do Esquadrão. "Minha expectativa é 4 a 1 para o Bahia. Expectativa alta, tomara que todos os jogadores estejam tranquilos e que façam uma boa partida. O gol do título, acho que vai ser de quem menos a gente espera. Acho que vai ser Ademir", projetou.