Ladeira da Fonte é higienizada após despejo de sardinhas | A TARDE

Agentes da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) higienizaram a pista no entorno da Arena Fonte Nova, na manhã deste domingo, 7, após torcedores do Vitória despejarem sardinhas pela via.

Com o apoio de um carro pipa, a limpeza aconteceu por volta das 10h, na Ladeira da Fonte das Pedras, que é um dos pontos de acesso dos torcedores do Bahia ao estádio. A pista foi limpada e as sardinhas foram retiradas.

O caso acontece em meio ao clima de clássico Ba-Vi, onde o Bahia e o Vitória disputam a final do Campeonato Baiano, que acontece neste domingo. Nas imagens encaminhadas ao Portal A TARDE, os torcedores do Leão aparecem na carroceria de uma carreta repleta de sardinhas. Eles começam a empurrar os peixes com o pé enquanto o veículo sobe a ladeira.

O caso acontece em meio ao clima de clássico Ba-Vi | Foto: Divulgação | Limpurb

A pista foi limpada e as sardinhas foram retiradas | Foto: Divulgação | Limpurb