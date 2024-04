Torcedores do Vitória despejam sardinhas na ladeira da Fonte Nova | A TARDE

Em meio ao clima de clássico Ba-Vi, as provocações entre as torcidas de Bahia e Vitória vão se intensificando cada vez mais. Na manhã deste domingo, 7, dia em que ocorre o segundo jogo da final do Campeonato Baiano, torcedores do Vitória despejaram sardinhas na ladeira da Fonte Nova.

A provocação faz alusão a uma fala de Joel Santana, em 2011. O Bahia havia acabado de demitir o técnico Vagner Benazzi e sondou o ex-treinador para a vaga. "Estou esperando peixe grande, sardinha não!”, brincou Joel, ao relatar a sondagem em entrevista ao SporTV.

Nas imagens deste domingo, encaminhadas ao Portal A TARDE, os torcedores aparecem na carroceria de uma carreta repleta de sardinhas. Eles começam a empurrar os peixes com o pé enquanto o veículo sobe a ladeira, que é um dos pontos de acesso dos torcedores do Bahia ao estádio.

Bahia e Vitória se enfrentam logo mais, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela partida de volta das finais do Campeonato Baiano de 2024.

Assista:





Reprodução | Redes Sociais





Reprodução | Redes Sociais