Bahia acerta a contratação do zagueiro Victor Cuesta, diz site | A TARDE

O Bahia acertou a contratação do zagueiro Victor Cuesta, que estava no Botafogo. A informação foi divulgada pelo site ge.globo e confirmada pela equipe de reportagem do Portal A TARDE. Segundo a publicação, o defensor de 35 anos terá vínculo de um ano com o Esquadrão, prorrogável por mais um.

O Bahia desejava contratar Cuesta desde 2023. Fora dos planos do Botafogo, a negociação entre o estafe do jogador e o Tricolor estavam adiantadas, faltando apenas ajustes. Com a liberação dos cariocas, o acerto era questão de tempo. Com a possível saída de Vítor Hugo para o futebol grego, era necessária a chegada de um atleta para a posição.

Titular do Botafogo em 2023, Victor Cuesta se tornou opção no banco de reservas com a queda de rendimento do time alvinegro na Serie A. O argentino disputou foram 91 partidas totais no time da estrela solitária, com oito gols marcados e três assistências distrubuídas.

Experiente, Cuesta acumula passagens por Internacional, Arsenal de Sarandí, Defensa y Justicia, Huracán e Independiente.