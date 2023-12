Bahia adia ação com sócios e se solidariza com vítimas das chuvas | A TARDE

Por conta das fortes chuvas que atingem Salvador desde a última quarta-feira, 20, o Bahia adiou a ação com um dos patrocinadores que seria realizada na Ribeira, nesta quinta, 21. O “Esquadrão da Sorte” é uma nova opção de associação popular para tricolores pagarem apenas R$ 15 por mês, já com crédito de R$ 10 oferecido pelo site de apostas Esportes da Sorte.

Inicialmente, a programação para sexta-feira, 22, está mantida das 11h às 17h no Largo da Ribeira. O torcedor que preferir pode se associar na Central de Atendimento ao Sócio, na Arena Fonte Nova, por meio do site do sócio ou via WhatsApp: (71) 99900-5988.

Dentre as vantagens proporcionadas pela Esquadrão da Sorte, os torcedores contarão com o recebimento de uma camisa oficial ao final dos pagamentos dos 12 meses – com a possibilidade de adiantar ou pagar via cartão de crédito –, desconto de até 25% na compra de ingressos para jogos do Tricolor em setores específicos, descontos na Loja Esquadrão, e acesso a rede dos Parceiros de Aço, que também oferece uma série de benefícios.

Vale lembrar que a Esportes da Sorte também já realizou outras ações anteriores com o Tricolor, como a promoção de shows simultâneos, fumaça colorida, entre outras atividades na Arena Fonte Nova.

🚨🚨Atenção, Nação Tricolor: Ações do Esquadrão da Sorte de hoje estão ADIADAS.



Devido às fortes chuvas que assolam nossa capital desde ontem, decidimos adiar a festa que estava marcada para hoje na Ribeira.



➕ A programação de AMANHÃ, sexta-feira, dia 22/12, está MANTIDA nos… pic.twitter.com/laOoQrlun2 — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) December 21, 2023