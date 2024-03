Bahia anuncia acordo de cinco anos com a Brax por publicidade de campo | A TARDE

O Bahia anunciou nesta sexta-feira, 15, um acordo com a Brax que deve render alguns milhões de reais nos cofres do clube nos próximos anos. A empresa de marketing esportivo ficará responsável pela operação de publicidade de campo do Campeonato Brasileiro entre 2025 e 2029.

As propriedades comerciais negociadas foram LEDS, tapetes 3D e prismas da Arena Fonte Nova em jogos do Brasileirão. O Tricolor não divulgou o valor do acordo com a Brax, mas garantiu que elevará a visibilidade da marca Bahia e proporcionará uma experiência mais envolvente para os torcedores e telespectadores durante as transmissões, além de garantir uma minutagem nos Leds para o uso de ativações institucionais do clube.

A nível nacional, o Flamengo tem o maior acordo desse tipo, também com a Brax. O Rubro-Negro carioca assinou pelo memso período por R$ 330 milhões. Já o Palmeiras fechou com a Sports Hub por R$ 315 milhões. O Corinthians, outro clube que fechou com a Brax, conseguiu R$ 240 milhões.