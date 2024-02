Bahia anuncia atacante Óscar Estupiñan como novo reforço; saiba mais | A TARDE

Depois de muita espera, o 'camisa 9', enfim, foi anunciado pelo Bahia. Colombiano de 27 anos, o centroavante Óscar Estupiñan é o novo reforço do Esquadrão de Aço para a temporada 2024.

O jogador pertence ao Hull City, time da segunda divisão da Inglaterra, e estava emprestado ao Metz, da França. Na equipe francesa, o colombiano disputou apenas seis jogos e não marcou nenhum gol.

Na temporada 2019/2020, pelo Denizlispor, Estupiñan fez dupla de ataque com outro conhecido tricolor: o centroante Hugo Rodallega.

✍🏽 Bienvenido, Oscar!



Centroavante colombiano Estupiñan chega da Inglaterra, após defender clubes em Portugal, Turquia e França, para reforçar o Esquadrão. Leia mais ➡️ https://t.co/BDoBvQvfGr #PaixãoQueVibra pic.twitter.com/hId1exGR7b — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) February 9, 2024

Além dos clubes, o colombiano também atuou por Once Caldas, Vitória de Guimarães e Barcelona de Guayaquil. A melhor temporada do jogador foi em 2021/2022, quando, pelo clube portugues, ele marcou 16 gols em 33 jogos.

No elenco tricolor, Oscar Estupiñan chega para disputar posição com Everaldo e Rafael Ratão, que têm revezado a titularidade nos últimos jogos. Ele chega por empréstimo e já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID-CBF).