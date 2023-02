Bahia anuncia contratação do meio-campista Yago Felipe

O Bahia anunciou oficialmente a contratação do meio-campista Yago Felipe. O atleta chega em definitivo do Fluminense e assina contrato com o Tricolor até o fim de 2025.

No aplicativo Sócio Digital, o diretor de futebol do Bahia, Carlos Santoro, comentou a contratação. “Um jogador consistente, de Série A, que conhece a competição e vem para uma posição que a gente precisava reforçar. Yago ajudará a melhorar nosso equilíbrio e aumentar a solidez e a estabilidade do nosso time", disse.

Yago Felipe da Costa Rocha tem 28 anos e foi revelado pelas categorias de base do Flamengo. Antes de chegar ao Fluminense, ele passou por Figueirense, Vitória e Goiás no futebol profissional.

No tricolor carioca, o meio-campista participou de 160 jogos, marcou 9 gols e somou 10 assistências. Yago já está treinando no CT Evaristo de Macedo com o restante do elenco do Bahia.

✍🏽 Meio-campista Yago Felipe é o novo reforço do Esquadrão. Leia tudo, com análise do diretor de futebol Carlos Santoro, no #SócioDigital ➡️ https://t.co/hsRCYZzcVa #BBMP pic.twitter.com/I3DTVi5WdY — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) February 27, 2023