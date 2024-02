Bahia anuncia novo Gerente Técnico-Metodológico; saiba mais | A TARDE

O Bahia anunciou Guilherme Torres como novo Gerente Técnico-Metodológico. A informação foi divulgada na manhã desta quinta-feira, 8, pelo próprio clube, através de seu site oficial.

O profissional chega ao Bahia para implementar a metodologia de desenvolvimento e formação de atletas do Tricolor, alinhada a filosofia e conceitos do City Football Group, com objetivo de potencializar os 'Pivetes de Aço'.

"Guilherme Torres é um profissional com muita experiência, com passagens por grandes clubes, Seleção Brasileira, instrutor da CBF, com trabalhos junto à FIFA e que conheço há muito tempo", explicou o Diretor Executivo da Base, Marcelo Teixeira.

Segundo o Bahia, o Gerente Técnico-Metodológico será responsável, entre outras coisas, pela integração metodológica entre o Bahia e o CFG na formação dos atletas, pela dimensão técnico-estratégica auxiliando e acompanhando a evolução de jogadores e comissões técnicas.

Além disso, Torres será encarregado de fazer um controle metodológico para facilitar o processo de avaliação e dar suporte à diretoria para futuras tomadas de decisão, qualificar os profissionais que trabalham na base do clube e potencializar o processo de transição entre os Pivetes de Aço e a equipe principal do Bahia.