Bahia anuncia quatro reforços e fecha ciclo de contratações | A TARDE

A equipe feminina do Bahia encerrou o ciclo de contratações para a temporada 2024. Nesta segunda-feira, 22, o Tricolor anunciou quatro jogadoras: A meia Angela, a volante Jaqueline, e as atacantes Letícia e Kamile assinaram contrato de um ano com o Esquadrão.

Uruguaia, a meia Angela Gomes, de 21 anos, fez carreira no Nacional-URU, onde jogou desde 2020. Com a camisa do Esquadrão, terá a primeira experiência no futebol brasileiro. Jaqueline, de 26 anos, defendeu o Fortaleza nas últimas três temporadas. Antes, teve passagem pelo Athletico-PR.

A atacante Letícia, aos 22 anos, foi destaque no América-MG. Nas duas últimas temporadas, ela marcou 16 gols em 21 jogos. Já Kamile, de 21 anos, se destacou na base do Internacional e em 2023 esteve no time sub-20 do Corinthians. No clube paulista, disputou 10 jogos e marcou cinco gols.

As Mulheres de Aço serão comandadas pela treinadora Lindsay Camila, que foi anunciada após a saída de Igor Morena. O time feminino do Bahia iniciou a pré-temporada no último dia 15 de janeiro para a disputa da Série A2 do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Baiano.