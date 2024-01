Bahia anuncia venda de zagueiro ao CRB; saiba quem | A TARDE

Em comunicado oficial, o Esporte Clube Bahia informou, na tarde deste domingo, 31, que o zagueiro Gustavo Henrique Santos foi negociado com o CRB, de Alagoas.



Ainda segundo a nota, o Esquadrão segue detentor de parte dos direitos econômicos do atleta. A publicação informa ainda que o volante Miqueias foi emprestado ao Ituano até novembro de 2024.

Time segue sem anunciar reforços

Ainda sem anunciar nenhuma contratação para a temporada 2024, o Bahia tem chamado a atenção no mercado de transferências por ser citado em diversas negociações de atletas. Um dos nomes procurados pelo Tricolor, é o uruguaio Tiago Palacios, do Montevideo City Torque. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Rafael Seixas e confirmada pelo Portal A TARDE.

Em contato com o clube uruguaio, o Portal A TARDE confirmou que o Bahia foi um dos times que fizeram proposta pelo atacante de 22 anos, que pertence ao Grupo City. Com o rebaixamento do City Torque para a segunda divisão nacional, o atleta não vai permanecer na equipe. Em 2023, foram 35 jogos e nove gols pelos Ciudadanos. O jogador, inclusive, está com a seleção sub-23 de seu país, que se prepara para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Proposta para o Inter

O Bahia entrou no páreo na briga pela contratação do meio-campista Maurício, do Internacional, e causou alvoroço no mercado do futebol. Isso porque o jogador era alvo de Corinthians e Palmeiras, mas o Tricolor não perdeu tempo e enviou uma proposta de 12 milhões de euros (R$ 64,3 milhões) para obter o passe do jogador na próxima temporada, ao menos é o que afirma Vinicius Nicoletti, jornalista da ESPN.

Entretanto, apesar da quantia milionária oferecida pelo Esquadrão, André Cury, empresário do jovem atleta, afirmou em entrevista à ‘Rádio Gaúcha’ que “a tendência é de seguir no plantel do Internacional em 2024".