Bahia aplica goleada história e termina primeira fase invicto

As Mulheres de Aço do Bahia arrasaram o Redenção com uma vitória de 15 a 0 neste sábado, 2, no estádio de Pituaçu. Com esse resultado, o Bahia encerra a fase inicial do Campeonato Baiano Feminino com um desempenho perfeito de 100%.

Os gols foram marcados por Acuña (5), Jordana (3), Ellen (2), Vilma, Lane, Ariely e Fabi Ramos, além de um gol contra da goleira do Redenção.

Com esse resultado, além do aproveitamento impecável, o Tricolor fechou a primeira fase com 50 gols a favor e apenas três sofridos, ostentando o melhor ataque e a defesa mais sólida da competição.

Nas semifinais, as Mulheres de Aço enfrentarão o Astro, com datas e locais a serem definidos pela Federação Baiana de Futebol. Na fase de grupos, o Bahia já venceu a equipe do Astro por 3 a 0.