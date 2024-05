Bahia bate o Criciúma no Sul e avança às oitavas da Copa do Brasil | A TARDE

Criciúma e Bahia se enfrentaram na noite desta quinta-feira, 23, no Estádio Heriberto Hülse, válido pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2024. No duelo de Tricolores, o Esquadrão de Aço suportou a pressão adversária e derrotou o Tigre por 2 a 0, com gols marcados por De Pena e Jean Lucas e avançou para as oitavas de final.

Os comandados de Rogério Ceni chega ao quinto triunfo seguido na temporada. Pela qualificação, o time azul, vermelho e branco faturou R$ 3,4 milhão de premiação. Agora, o Tricolor aguarda o sorteio da CBF para definição do adversário na próxima fase.



Criciúma pressiona, mas o Bahia leva perigo nos contra-ataques



Logo aos seis minutos, o primeiro ataque do Bahia. Jean Lucas recebe e bate para o gol sem perigo. No minuto seguinte, o Criciúma responde. Defesa do Esquadrão sai errado. Marquinhos Gabriel abre na direita para Fellipe Mateus. Ele finaliza, e Kanu manda para escanteio. Pressão do Tigre. Aos seis, Bolasie recebe pela esquerda, arruma espaço e bate fraco nas mãos de Marcos Felipe.

No minuto 16, Thaciano corre até a linha de fundo e ainda consegue a finalização. Gustavo se estica e manda a bola para escanteio. Aos 18, Cauly tabela, recebe na frente e chuta forte. A bola bate na marcação e é escanteio.

Aos 27, quase o Bahia abre o placar. Contra-ataque rápido com troca de passes precisos. Thaciano abre na esquerda, para Cauly que chuta em cima do goleiro Gustavo. Em seguida, o Criciúma responde em velocidade. Bolasie recebe na esquerda e cruza. Vizeu finaliza e Marcos Felipe desvia pra fora. Após a cobrança de escanteio, a bola sobra com Claudinho. O lateral levanta na área, mas sem destino aos atacantes do Criciúma, e Marcos Felipe faz a defesa.

Fellipe Mateus cobra o escanteio e coloca a bola na área. A defesa do Bahia tira o perigo, mas a redonda sobra para Marquinhos Gabriel. Ele pega de primeira e finaliza para fora, aos 34. O Criciúma levou perigo aos 38. Marquinhos Gabriel, mesmo marcado, faz o lançamento para Wilker Ángel, que dá uma casquinha e manda fora. Aos 39, o Criciúma marca com o atacante Felipe Vizeu, mas a arbitragem aponta impedimento.

Bahia segura pressão adversária e mata o jogo no fim



Aos 16, contra-ataque rápido do Bahia. Rafael Ratão avança pela direita e cruza na área. Cauly finaliza rasteiro e Gustavo mais uma vez defende.



Criciúma chega com perigo. Vizeu corre com a bola até a linha de fundo e passa para Ronald. Ele consegue finalizar, mas nas mãos de Marcos Felipe no minuto 23.

Aos 26, Marcos Felipe salvou a pátria do Tricolor de Aço. Ronald dá belo passe para Eder. Ele tenta driblar o arqueiro do Bahia que fecha o ângulo e evita o pior. Na sequência, Bolasie simula pênalti e Rafael Claus manda o jogo seguir.

Aos 43, o gol da classificação. Cauly inicia a jogada passando na esquerda para Biel. O camisa 11 domina, levanta a cabela e dá o passe pra dentro da área. A bola desvia na defesa e fica a feição de perna esquerda de Carlos de Pena, que finaliza no canto direito de Gustavo que nada pode fazer.

No minuto 47, o Esquadrão liquidou a parada. Lançamento de Biel na área, De Pena é decisivo ao dar uma assistência de cabeça. Jean Lucas dominou e soltou a pancada de pé direito para ir as redes.



Criciúma 0x2 Bahia - Copa do Brasil, 3ª fase - jogo de volta



Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma-SC

Data: 23/05/2024 (quinta-feira)

Horário: 19h



Árbitro: Raphael Claus - FIFA (SP)

Assistentes: Esdras Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Quarto árbitro: Vinicius Goncalves Dias Araujo - (SP)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro - FIFA (RN)



Cartões Amarelos: Jean Lucas , Gabriel Xavier e Luciano Juba (BAH)

Gol: Carlos De Pena e Jean Lucas (BAH)



Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Marcelo Hermes (Trauco); Meritão, Barreto (Matheusinho), Fellipe Mateus (Ronald) e Marquinhos Gabriel (Eder); Felipe Vizeu (Allano) e Bolasie. Técnico: Cláudio Tencati.

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas, Everton Ribeiro (De Pena) e Cauly (Estupiñan); Thaciano (Biel) e Rafael Ratão (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.

