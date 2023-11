Bahia bate o Fortaleza, vence a terceira seguida e se afasta do Z-4 | A TARDE

O Bahia recebeu o Fortaleza na Arena Fonte Nova, na noite deste sábado, 21, e venceu a terceira seguida no Brasileirão. A partida da 28ª rodada da Série A terminou com triunfo do Esquadrão por 2 a 0 com gols marcados por Kanu e Rafael Ratão. É a primeira vez que o Tricolor baiano emenda uma sequência de três triunfos.

Com o resultado positivo, o Bahia chegou a 34 pontos e ganhou duas posições. Já o Fortaleza, permaneceu com 42 pontos, na 8ª posição, e agora foca na decisão da Copa Sul-Americana, contra a LDU, mas antes encara o Botafogo, pelo Brasileirão.

O próximo desafio do Bahia é na noite de quarta-feira, 25, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. O confronto é válido pela 29ª rodada do Brasileirão e tem bola rolando a partir das 20h.



Jogadores do Bahia comemoraram gol de Kanu, no primeiro tempo | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O jogo

Diante de mais de 44 mil torcedores, o Bahia teve a posse de bola nos minutos iniciais e tentava empurrar o Fortaleza para o campo de defesa, mas o ritmo era lento e as oportunidades demoraram a aparecer. Biel e Marinho eram os mais acionados em seus respectivos ataques e incomodavam a defesa adversária.

E o Bahia abriu o placar após assistência de Biel, que cobrou escanteio na cabeça de Kanu aos 21 minutos. O capitão do Esquadrão testou firme, não deu chances para João Ricardo praticar a defesa e colocou os mandantes em vantagem. Após o gol sofrido, o Fortaleza decidiu se arriscar mais no ataque, mas só levou perigo aos 36, em falta cobrada por Marinho, que tirou tinta da trave.

A partir daí, o Tricolor do Pici já era melhor na partida e Marinho, aos 40, aproveitou vacilo da marcação do Bahia, fez boa jogada individual pelo lado direito e finalizou de pé esquerdo, mas a bola foi por cima do gol defendido por Marcos Felipe. Antes do intervalo, o Fortaleza voltou a assustar com o zagueiro Brítez, que aproveitou falta cobrada na área e tocou de cabeça, mas a bola saiu pelo lado esquerdo do gol do Bahia.

Segundo tempo

Na etapa final, os papéis se inverteram e o Fortaleza passou a ter mais a posse de bola. O técnico Juan Pablo Vojvoda fez duas mudanças no intervalo para ir em busca do empate. O Bahia, por sua vez, abusou das transições rápidas e foi muito perigoso nos contra-ataques. Aos 9, o argentino Machuca, uma das novidades do Leão para o segundo tempo, passou por dois marcadores e finalizou por cima do gol.

O Bahia respondeu no minuto seguinte, quando Cauly aproveitou uma bobeira do sistema defensivo do Fortaleza e finalizou com perigo. Logo na sequência, aos 13, em uma jogada de muita velocidade, Cauly deixou Biel em boas condições para finalizar e o camisa 10 bateu cruzado, tirando tinta da trave esquerda de João Ricardo.

Aos 25, outro gringo do Fortaleza teve a melhor chance dos visitantes logo em seu primeiro lance em campo. Lucero recebeu de Bruno Pacheco, na grande área, e finalizou meio desequilibrado para defesa segura de Marcos Felipe. Rogério Ceni então optou por dar ainda mais velocidade ao seu ataque. Luciano Juba e Rafael Ratão já haviam entrado, e Ademir se juntou à dupla para tentar caprichar nos contra-ataques.

Raul Gustavo tentou de cabeça, aos 40, mas a bola desviou e saiu pela linha de fundo. Aos 47, Thiago Galhardo sentiu, foi atendido fora de campo e o Fortaleza ficou com um a menos, já que Vojvoda já tinha feito as cinco substituições. Foi então que a zaga do Leão deu bobeira e Rafael Ratão ficou cara a cara com João Ricardo para fechar o caixão e confirmar o terceiro triunfo seguido do Bahia.