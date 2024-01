Bahia briga com o Palmeiras por contratação de atacante | A TARDE

O Bahia segue agitando o mercado de transferências e volta as atenções para a Europa. De acordo com o site Uol Esporte, o Tricolor de Aço disputa com o Palmeiras a contratação do atacante Carlos Vinícius, que defende o Fulham, da Inglaterra. Segundo a publicação, o São Paulo sondou a situação do jogador.

Com a anuência do técnico português português Marco Silva, o Fulham quer negociar Carlos Vinícius em definitivo ou por empréstimo com opção de compra.

Do futebol internacional, o Monterrey, do México, surge como interessado. O atacante esteve na mira do Bahia em 2023, porém o time azul, vermelho e branco optou em não dar continuidade com a negociação.

Com passagens pelas divisões de base de Santos e Palmeiras entre 2014 e 2015, Carlos Vinícius chegou ao futebol inglês em 2022. No Fulham há um ano e meio, ele atuou em 47 partidas, com oito gols e três assistências.

Antes, teve passagens por Mônaco-FRA, Tottenham-ING, PSV-HOL, Rio Ave e Benfica. Nos encarnados, foi vice-campeão e artilheiro português, na temporada 2019/2020.