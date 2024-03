Bahia busca manter protagonismo em todas as disputas | A TARDE

Depois de uma primeira temporada de SAF frustrante para a torcida, que esperava grandes voos do Superman Tricolor sob a tutela do Grupo City, o famigerado ‘Ano um’ se revelou o ‘Ano zero’ para o Bahia.

No entanto, em 2024 o tempo de adaptação acabou, e agora chegou o momento dos torcedores do bi-campeão brasileiro voltarem a sonhar com os momentos áureos para o seu time de coração. E o desempenho do clube até aqui nesses inícios de campeonatos (tanto a Copa do Nordeste quanto o Baianão) dão maior credibilidade à esses pensamentos positivos.

Atualmente, a liderança do Estadual está com o Tricolor, que voltou à ponta após vencer jogo difícil no último domingo (25) contra a Juazeirense, no Adauto Moraes. Com 16 pontos contabilizados, é do Bahia também o melhor ataque não só do Estadual, como também entre todos os times da Série A do Brasileirão.

Para aumentar ainda mais as expectativas dos seus adeptos, caso o triunfo seja conquistado contra o CRB, em Alagoas, na partida de amanhã, o Esquadrão de Aço liderará também o Regional (caso o Fortaleza seja derrotado ou empate a sua partida).

Com o início do ano sendo tão positivo assim, surgem pergunta na mente dos amantes do futebol brasileiro: o Bahia tem elenco para tratar todas as competições como prioritárias? Qual das quatro que o time disputará esse ano será o principal foco do time no ano?

Competitivo

O Grupo City fez dessa janela de transferências histórica para o Tricolor Baiano. Para se ter noção da dimensão do que foi investido, para a aquisição do meio-campista Jean Lucas, do Santos, o time desembolsou o maior valor de uma contratação do futebol do Nordeste (24,2 milhões de reais).

Tudo isso, claro, para a equipe entrar na principal prateleira de clubes do futebol nacional. Entretanto, vale destacar que o primeiro grande teste com um clube da elite, o resultado não foi o desejado.

No clássico contra o Vitória, válido pela sétima rodada do Campeonato Baiano, o Tricolor foi superado fora de casa, mesmo depois de estar na frente do placar. Com o 3 a 2 para o rival no apito final, o Bahia deu de cara com o seu primeiro revés no Estadual.

Dois jogos se passaram desde essa derrota amarga, e os comandados de Rogério Ceni mostraram que não se deixaram abater. Contra o Moto Club, pela primeira fase da Copa do Brasil, uma goleada fácil confirmou o favoritismo dos baianos na partida.

Na partida seguinte mais um resultado positivo foi conquistado, e esse fez Ceni, em dado momento da coletiva pós-jogo, ressaltar a qualidade da equipe que coordena, mesmo em condições desfavoráveis.

“Não dá nem para fazer uma avaliação técnica do jogo, mas dá para elogiar a competitividade do time. Enquanto a gente jogar em um campo com esse cuidado, fica difícil fazer análise sobre as partidas. Para mim o destaque foi a competitividade”, afirmou o treinador do Tricolor.

Escolhas

Disputando até então três competições ao mesmo tempo, o Bahia vai precisar, segundo seu técnico, mesclar bastante as suas peças, por questões de desgaste físico.

Se a equipe vai continuar competitiva ou não, só o tempo será capaz de responder. No Campeonato Baiano, por exemplo, a escolha do ‘professor’ Ceni é deixar o jovem Adriel embaixo das traves, enquanto Marcos Felipe vem ocupando o posto de goleiro oficial do Nordestão.

Em entrevista coletiva, o treinador abordou a questão do calendário cheio que seu time vai encarar daqui para frente. “Se você não rodar o elenco, é impossível sobreviver ao ano no Brasil. Especialmente esse mês de março. O maior problema não é que você tem que treinar, recuperar, você tem que fazer com que o cara fique focado. Cada 90 minutos, você tem que vencer cada jogo. É um de cada vez”, comentou Ceni.