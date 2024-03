Bahia busca quinto triunfo consecutivo contra o Jequié | A TARDE

Depois de conseguir o resultado mais expressivo no ano, derrotando o Ceará, de virada, no Castelão, na quarta, o Bahia mostrou que tem sido um visitante de peso na atual temporada. Caso vença hoje o Jequié, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano, no estádio Waldomiro Borges, em Jequié, o Esquadrão chegará ao quinto triunfo consecutivo, algo que não acontece desde 2016, quando a equipe treinada por Doriva venceu seis vezes entre 31 de janeiro e 9 de março.

O confronto promete, pois o Jequié é forte em casa e conquistou nove dos 14 pontos no Waldomirão, onde venceu três dos quatro jogos. Já a equipe principal do Bahia venceu cinco dos sete como visitante.

O primeiro adversário do Esquadrão em uma partida oficial em 2024 foi justamente o Jequié, único a conseguir derrotar o Tricolor na Fonte Nova no ano. Na ocasião, entretanto, o elenco principal estava, bem longe da capital baiana, em Manchester, na Inglaterra, em pré-temporada.

O Bahia, então, mandou a campo uma formação alternativa, com jogadores da categoria sub-20 e alguns reservas. Com um golaço de Alex, o Jequié levou a melhor. Hoje, voltam a se encontrar. Dessa vez, com os elencos principais.

O Bahia iniciou aquele embate com: Adriel, André, Marcos Victor, Marcello e Caio Roque; Jota, Diego Rosa e Roger; Tiago, Lucas Aruba e Everton. Quatro já deixaram o clube: André, Diego Rosa, Lucas Aruba e Éverton.

Apenas Adriel, Caio Roque, Jota e Roger tiveram chances posteriormente com a equipe principal. Marcos Victor tem ido para o banco de reservas, mas ainda não atuou com o grupo principal em 2024. Dos quatro, quem mais tem atuado em 2024 é Adriel, que já fez sete partidas, todas pelo Campeonato Baiano.

Hoje, novamente, ele é quem deve estar à frente da meta tricolor. Seguindo a lógica mais recente das escalações de Ceni, os jogadores que iniciaram no triunfo contra o Ceará, pela Copa do Nordeste, devem ser preservados para o confronto da próxima terça, contra o Caxias, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Com isso, além de Adriel alguns nomes fortes para a escalação inicial de hoje são os de Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte, Cicinho, Yago Felipe, Luciano Juba, Biel, Rafael Ratão e Óscar Estupiñán.

Um triunfo hoje seria importante para encaminhar a classificação para a final do Campeonato Baiano, levando a vantagem para o jogo de volta, no próximo sábado na Fonte Nova. Essa, porém, não é a único motivação. Como a pontuação das semifinais continuam valendo para a definição do mandante do jogo de volta da decisão, vencer hoje, ajudaria o Bahia, líder da primeira fase, a levar o jogo decisivo para a Fonte Nova.

Além disso, hoje o Bahia pode chegar ao sexto triunfo consecutivo. Essa é a segunda vez no ano que o Tricolor tem a chance de emplacar um resultado positivo pela sexta vez seguida. A primeira sequência, porém, foi interrompida pela derrota contra o Ríver.

Da segunda à semifinal

Campeão da segunda divisão baiana no ano passado, o Jequié chegou à rodada final da primeira fase fora do G-4, na quinta colocação, mas conseguiu a vaga, em quarto, ao empatar com o Jacobina e ser beneficiado pela goleada sofrida pela Juazeirense diante do Bahia de Feira.

Durante a primeira fase, além de vencer a equipe alternativa do Bahia, também derrotou um time praticamente reserva do Vitória.

O experiente atacante Alex, de 33 anos, revelado pelo Grêmio, e autor do golaço contra o Bahia, é um dos destaques do time. Ele tem dois gols na competição e divide a artilharia da equipe com o também atacante Kaynan.

O ataque fez apenas oito gols em nove rodadas. Já a defesa foi o ponto forte da equipe na primeira fase. Também experiente, o goleiro Marcos, de 30 anos, com passagens por Atlético Goianiense e Goiás, destacou-se na estreia contra o Bahia e sofreu oito gols nas nove partidas. Apenas Barcelona e Vitória foram menos vazados.