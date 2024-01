Bahia comunica demissão do técnico Igor Morena, do time feminino | A TARDE

Igor Morena não é mais técnico do time feminino do Bahia. O Tricolor anunciou nesta quarta-feira, 3, o desligamento do treinador. No clube desde 2019, o profissional conquistou quatro títulos estaduais (2019, 2021, 2022 e 2023) e dois acessos para a Série A1 (2020 e 2022).

Por outro lado, ele também foi rebaixado com o Bahia em 2021 e em 2023. Na campanha do ano passado, o Tricolor somou apenas 13 pontos em 15 jogos e terminou na 13ª colocação, caindo para a Série A2 ao lado de Athletico-PR, Real Ariquemes e Ceará.

“O clube agradece o profissionalismo, trabalho árduo e dedicação de Igor e deseja boa sorte no seguimento de sua carreira”, publicou o Bahia em nota oficial.

Na temporada 2024, a equipe feminina do Bahia irá disputar o Campeonato Brasileiro da Série A1 e o Campeonato Baiano Feminino.

🗣️ Igor Morena não é mais o técnico do time feminino do Bahia.



À frente das #MulheresDeAço desde 2019, ele conquistou quatro títulos estaduais e dois acessos para a Série A1 do Campeonato Brasileiro no período. Leia o comunicado ➡️ https://t.co/2dA2KpSbOI #BBMP pic.twitter.com/oU1JzKyHq9 — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) January 3, 2024