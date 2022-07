Bahia comunica rescisão com o lateral-direito Jonathan

O Bahia anunciou a rescisão contratual do lateral direito Jonathan, de 29 anos, nesta quinta-feira, 21. O contrato do atleta seria encerrado no fim de 2022 e em comum acordo, atleta e clubes decidiram romper o vínculo. Presidente do CSA, Omar Coelho confirmou a ida do atleta para o clube alagoano.

Jonathan chegou ao Bahia em janeiro vindo do Botafogo. O jogador fez 11 partidas oficiais pelo Tricolor de Aço, anotando uma assistência. atleta de 29 anos chegou ao Tricolor em janeiro. O lateral não vinha sendo aproveitado, tendo seu último jogo no dia 29 de abril, no jogo contra o Ituano, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.



Em nota, o Bahia agradeceu "os serviços prestados" e desejou boa sorte ao atleta no prosseguimento de sua carreira.