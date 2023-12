Bahia comunica saída de Mateus Claus e empréstimos de Dênis Jr e Borel | A TARDE

Visando reformular a equipe para a temporada 2024, a diretoria do Bahia anunciou a saída do goleiro Mateus Claus, que não terá seu contrato renovado para 2024. Em nota divulgada na tarde desta quinta-feira, 21, o clube oficializou os empréstimos do goleiro Dênis Júnior, que ficará mais um ano no Vila Nova-GO, e do lateral-direito Douglas Borel, que vai para a Portuguesa, após defender a Chapecoense na última Série B.

Mateus Claus tem 29 anos e chegou ao Bahia em 2020, oriundo do Pelotas-RS. Ele atuou por 28 jogos na meta Tricolor, sendo o último na derrota por 2 a 1 contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Brasileirão. O time conta com Adriel, Danilo Fernandes e Marcos Felipe como opções para o gol.

Dênis Júnior ampliou vínculo com o Esquadrão até 2026. Ele defendeu o Vila Nova nesta temporada, sendo um dos destaques da posição na Série B e fez parte da defesa menos vazada da competição. Por lá, atuou em 37 dos 38 jogos. Ele teve o empréstimo prorrogado com o Vila até o fim de 2024.

O lateral-direito Douglas Borel começou 2023 no Bahia e depois foi cedido para a Chapecoense, onde disputou 12 jogos e deu uma assistência para gol na segundona nacional. Formado nas divisões de base do time azul, vermelho e branco, Borel vai jogar na Portuguesa, até o fim de 2024.