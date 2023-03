Bahia confirma contratação do atacante Arthur Sales

O Bahia anunciou nesta quinta-feira, 9, a contratação do atacante Arthur Sales. O atleta chega por empréstimo ao Tricolor em negociação com o Lommel, da Bélgica. O contrato é válido até o fim de 2023.

Para o aplicativo Sócio Digital, do Bahia, o diretor de futebol Carlos Santoro comentou a contratação.

“Arthur é um jogador que pode atuar tanto como extremo quanto na condição de centroavante. Na Bélgica, foi artilheiro do time na temporada, com 8 gols e 2 assistências em 19 jogos. No último ano de sub-20, pelo Vasco, fez 13 gols em 14 jogos. Acreditamos no seu potencial para desempenhar um bom papel no Esquadrão”, disse Santoro.

Arthur de Oliveira Sales, de 20 anos, foi revelado pelas categorias de base do Vasco, onde conquistou a Copa do Brasil sub-20 de 2020 diante do Bahia. Depois que fechou com o City Football Group, o atleta participou de apenas 10 partidas.

Na atual temporada (22/23), estava emprestado ao Paços de Ferreira-POR.

✍🏽 Atacante Arthur Sales chega do futebol europeu e é o novo reforço do Esquadrão. Leia tudo no #SócioDigital ➡️ https://t.co/2TZb3nNEAj #BBMP pic.twitter.com/1wunp8Xeoj — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) March 9, 2023