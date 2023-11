Bahia conhece a tabela detalhada da Copa Atlântico Sub-19 | A TARDE

Após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil, o time A Sub-20 do Bahia se prepara para a disputa da Copa Atlântico Sub-19. O torneio será realizado entre os dias 1º a 7 de novembro, no Centro de Treinamento do Retrô, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife. O time azul, vermelho e branco já sabe os dias e horários dos jogos.

A equipe comandada pelo técnico Rogério Ferreira está no grupo A. A estreia será contra o anfitrião Retrô-PE, no dia 1º de novembro, às 15h. Na sequência, a equipe volta a campo nos dias 2 e 3, às 14h30, contra América-RN e Palmeiras, respectivamente.

Antes de estrear em Pernambuco, o Esquadrãozinho fará um amistoso de preparação mirando a Copa Atlântico Sub-19. O adversário será o SSA FC, em um dos campos do Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, na Cidade Tricolor.