Bahia cria setor específico dedicado ao futebol feminino; confira

Nova ala do futebol feminino do Bahia é - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia inaugurou nesta quarta-feira, 3, um espaço dedicado exclusivamnente ao futebol feminino do clube. A nova ala será no prédio Edvaldo dos Santos, que homenageia o ídolo Baiaco, no CT Evaristo de Macedo.

O local que foi completamente reformado é composto por três salas, uma de reunião e as outras que serão utilizadas pela gerência de futebol e pela supervisão do futebol feminino. As jogadoras contarão com espaço de convivência e descanso. Os corredores foram decorados com fotos das atletas em dias de jogos.

Carol Melo, gerente do futebol feminino do Bahia, enalteceu que asnovas instalações servirão não só para as Mulheres de Aço, como também para atletas de outros clubes. Ela demonstra gratidão a diretoria pela valorização da modalidade.

"Eu acho que o espaço aqui não só é importante para o Bahia, mas eu acho que a gente tem atletas aqui que viveram várias realidade dentro do futebol feminino. A gente fez uma viagem difícil e nessas viagens, nesse caminho que a gente vem percorrendo na Série A2, dá pra gente ver as estruturas que o futebol feminino tem Brasil afora", disse inicialmente.

"É um clube muito mais consciente, a gente sabe que o futebol feminino tem a obrigatoriedade que ali é atrelado e muitas vezes é feito, mas não é feito da maneira que deve ser. E eu acho que a gente vive um momento diferente aqui no Bahia. Não só com a inauguração da estrutura, mas também com todo o apoio da diretoria, da gestão, todo o apoio multidisciplinar dentro de campo", complementa a gestora.

Já Lindsay Camila, treinadora da equipe principal do Bahia, agradeceu a direção e fala do sentimento de pertencimento da equipe feminina em relação ao clube.

"Eu gostaria de agradecer porque a gente se sente incluída. Nós somos parte do clube, não é simplesmente o feminino está ali, o futebol feminino. Então nós somos Bahia. Nós fazemos parte do dia a dia. A gente tem as mesmas preocupações, estruturas e apoio que todo restaurante do clube tem. Então muito obrigada a todos vocês", pontuou.