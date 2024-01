Bahia decepciona e empata com Joinville na estreia da Copinha | A TARDE

Cercada de muita expectativa, a estreia dos 'Pivetes de Aço' decepcionou os seus torcedores. Atuando no estádio Ninho da Garça, em Guaratinguetá, o time do Bahia ficou no empate em 0 a 0 contra a equipe do Joinville, na tarde desta quinta-feira, 4, em jogo válido pelo Grupo 21 da Copa São Paulo.

No primeiro, o Esquadrão de Aço teve maior posse de bola, mas enfrentou dificuldades para criar espaços. A sua melhor chance vindo de uma cabeçada de Juninho aos 34 minutos. Por outro lado, o Joinville priorizou sua defesa, mas conseguiu ameaçar em uma finalização de Pedro Lucas aos 41.

A segunda metade do jogo continuou com poucas oportunidades, com o Bahia ainda mais presente. Controlando a bola e pressionando na área adversária, o Tricolor encontrou dificuldades para romper a defesa rival. Ruan Pablo teve a melhor tentativa pela esquerda, porém, André defendeu com o pé direito. O Joinville também criou alguns contra-ataques, mas o destaque foi um chute fraco de Pedro Lucas que não resultou em gol.

Ambas as equipes retornarão ao Ninho da Garça, em Guaratinguetá, neste domingo. O Bahia enfrentará o Bragantino às 13h (horário de Brasília), enquanto o Joinville enfrentará o Guaratinguetá às 15h15.