Bahia divulga primeira lista de relacionados da ‘Era Ceni’

Os primeiros relacionados do Bahia sob o comando do técnico Rogério Ceni foram divulgados nesta quinta-feira, 14. A lista conta com 24 jogadores que vão estar à disposição para o confronto frente o Coritiba, programado para às 20h, no estádio Couto Pereira.

O treinador ainda não vai contar com algumas peças. O meia Cauly segue tratamento no departamento médico, em virtude de uma lesão muscular. Outro desfalque é o zagueiro Vitor Hugo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo sofrido no empate com o Vasco. Além desses dois atletas, o lateral-direito André e o zagueiro David Duarte seguem de fora da lista, os dois realizam um trabalho de transição física e técnica.

Por outro lado, o meia Yago Felipe volta ao grupo apto para entrar em campo. O atleta, inclusive, é cogitado para entrar no time titular na estreia no sul do país.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Marcos Felipe, Adriel e Danilo Fernandes

Laterais: Cicinho, Gilberto, Camilo Cándido e Matheus Bahia

Zagueiros: Kanu, Raul Gustavo, Gabriel Xavier e Marcos Vitor

Meias: Acevedo, Yago Felipe, Mugni, Thaciano, Léo Cittadini e Rezende

Atacantes: Ademir, Rafael Ratão, Everaldo, Vinicius Mingotti, Biel, Jacaré e Luciano Juba