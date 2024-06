Bahia divulga programação para jogo contra o Atlético-MG | A TARDE

Após a eliminação em casa para o CRB na Copa do Nordeste, o elenco do Bahia muda as atenções para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O time azul, vermelho e branco visita o Atlético-MG neste domingo, 2, às 16h, na Arena MRV, pela 7ª rodada.

O clube divulgou a programação semanal para este confronto. Serão cinco sessões de treinamento no CT Evaristo de Macedo, que tem início na tarde desta terça-feira, 28. Os atletas trabalham até o próximo sábado, 1, no turno da manhã.

Há cinco jogos sem perder, o Esquadrão é o vice-líder da Série A, com 13 pontos ganhos. O Athletico lidera o Brasileirão por conta do saldo de gols.

Confira a programação do Bahia para o jogo contra o Atlético-MG

Terça (28) - 15h:

Treino no CT Evaristo de Macedo



Quarta (29) - 10h:

Treino no CT Evaristo de Macedo (Entrevista coletiva virtual depois da atividade)



Quinta (30) - 10h:

Treino no CT Evaristo de Macedo



Sexta (31) - 10h:

Treino no CT Evaristo de Macedo (Entrevista coletiva virtual depois da atividade)



Sábado (1°) 10h:

Treino no CT Evaristo de Macedo



Domingo (2) - 16h:

Atlético-MG x Bahia - Arena MRV

