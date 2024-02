Bahia é recebido por torcida em aeroporto após retorno de Manchester | A TARDE

Após o fim da pré-temporada em Manchester, a delegação do Bahia desembarcou na noite deste domingo, 21, no Aeroporto Internacional de Salvador. A chegada dos atletas contou com apoio de torcedores que foram até o local recepcionar o elenco tricolor.

Tietados, os jogadores atenderam os torcedores que marcaram presença. Os meias Cauly e Éverton Ribeiro foram os mais procurados tanto por adultos quanto por crianças.

🫶🏽 Quase meia-noite de domingo e a Nação encheu o aeroporto pra receber o Esquadrão. Nosso muito obrigado, tá? Estamos de volta! #PaixãoQueVibra pic.twitter.com/8hUqBexX9C — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) January 22, 2024

O Bahia ficou 12 dias na Inglaterra, onde realizou a pré-temporada no centro de treinamento do Manchester City. Nesse período, o clube enfrentou o Blackburn, da segunda divisão inglesa, e empatou em 3 a 3.



Nesta segunda-feira, 22, os jogadores se reapresentam no CT Evaristo de Macedo e continuam a preparação para enfrentar o Jacobina, nesta quarta-feira, 24. A partida da 3ª rodada do Campeonato Baiano está marcada para 19h15, na Arena Fonte Nova.