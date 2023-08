Bahia em fase final de preparação para a estreia no Campeonato Baiano

A bola vai rolar para o Campeonato Baiano de Futebol Feminino a partir da próxima semana. Depois do rebaixamento à segunda divisão nacional, as Mulheres de Aço seguem a sua preparação para o duelo contra o Atlético de Alagoinhas, em confronto programado para o dia 30 de julho, às 10hm no Barradão.

Visando uma melhor campanha na temporada 2023, a diretoria do Bahia anunciou a chegada da contratação de Carol Melo para ser a gerente de futebol da categoria.

A nova responsável pelo departamento de futebol acumula passagem pela Ferroviária e Atlético Mineiro, trabalhou sub-15, sub-17 e sub-20.