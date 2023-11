Bahia empata com Athletico e se complica na reta final do Brasileirão | A TARDE

Com um público de 33.878 pessoas na Arena Fonte Nova, o Bahia apenas empatou com o Athletico Paranaense por 1 a 1 na noite deste domingo, 12, em partida válida pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.



Os gols do jogo foram marcados no segundo tempo. Pelo lado tricolor, Everaldo estufou as redes de pênalti, aos 27, enquanto o atacante uruguaio Canobbi igualou o marcador, aos 41 minutos

O resultado complica o Bahia porque o Vasco venceu o já rebaixado América Mineiro por 2 a 1, em São Januário.

O jogo

O Bahia fez um bom primeiro tempo e teve boas atuações individuais na partida, como as de Biel e de Marcos Felipe. O goleiro tricolor foi peça importante para que a equipe não perdesse o jogo e se complicasse ainda mais na competição.

Depois do gol marcado por Everaldo, após o lateral Gilberto ser derrubado dentro da área e sofrer pênalti, o Athletico pressionou até conseguir o empate. No final da partida, o goleiro do rubro-negro paranaense, Bento, fez importantes defesas.

O Bahia joga no dia 25, contra o Corinthians, em São Paulo. Com 38 pontos, o Esquadrão de Aço está na 16ª posição, mas tem dois jogos a mais do que dois concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento: o Cruzeiro, em uma posição a menos, com 37 pontos, e o Vasco, que ultrapassou o tricolor, chegando na 15ª colocação, com 40 pontos.