Bahia empata com Camaçariense e conquista o título do Baianão Sub-15 | A TARDE

E deu Bahia. O Tricolor de Aço empatou sem gols com o Camaçariense e se sagrou campeão baiano da categoria Sub-15. A partida foi realizada na manhã deste sábado, 28, em Pituaçu. O time azul vermelho e branco tinha a vantagem do empate, pois venceu o jogo de ida por 2 a 1.

A partida foi marcada pelo equilíbrio. No final da primeira etapa, o Bahia teve um gol anulado pela arbitragem. No segundo tempo, apesar das tentativas, os Pivetes de Aço sustentaram a vantagem do primeiro jogo e esperaram o apito final.

A equipe comandada pelo técnico João Milanez foi escalada com Arthur Jampa; Gabriel, Alisson, Santana e Victor; Jefté (Palhinha), Nicolas (Pedro Guilherme) e Emerson; Nascimento (Richarlyson), Ruan Pablo e Dell.

Com campanha irretocável, o Esquadrão foi campeão invicto, com 12 triunfos e quatro empates nos 16 jogos realizados, com 41 gols marcados e somente seis sofridos.

Acompanhe imagens da festa dos Pivetes de Aço: